Sacchi: "Uno scudetto a Napoli è come vincerne 5-6 da un'altra parte. Questo pesa..."

Arrigo Sacchi ha parlato del campionato e del Napoli a La Gazzetta dello Sport: "Gioca bene, Gattuso ha fatto un lavoro incredibile. Però a Napoli non c’è la storia calcistica che possono vantare Milano e Torino, e alla lunga questo aspetto pesa. Vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne cinque o sei in un’altra città. D’altronde ne hanno conquistati soltanto due, e uno molto dubbio con la famosa monetina di Alemao, quando avevano Maradona, cioè il più forte giocatore del mondo. Significa che portare il tricolore a Napoli sarebbe un’impresa davvero incredibile".