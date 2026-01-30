Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra più a lungo"

Alexis Saelemaekers è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, che lo manda sempre in campo, anche quando non è al massimo come domenica scorsa contro la Roma. L'esterno belga ha parlato al Corriere dello Sport del tecnico italiano, esaltandone le qualità. Tra i tanti temi toccati però c'è anche quello relativo al VAR: "Ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video".

L'ex Roma è stato anche molto onesto quando gli è stato chiesto se i giocatori approfittassero dell'utilizzo della tecnologia, ammettendo quello che è un po' sotto gli occhi di tutti: "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l'attenzione dell'arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...".