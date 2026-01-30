Del Genio: "Con Conte esterni e trequartisti segnano poco. C'è un motivo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Canale 8 a Linea Calcio: "Elmas? Forse non fa la differenza in quella posizione, ma è una scelta dell'allenatore. Lui si sacrifica tanto e magari è meno lucido in zona conclusiva, ma questo discorso si estende a tutti, sia agli esterni che ai trequartisti. Da quando Conte è allenatore hanno uno score bassissimo. Neres segnava di più perché giocava quasi da seconda punta.

Ma se fanno tanto lavoro anche difensivo segneranno sempre poco. Politano ad esempio è ancora fermo a zero. Bisogna anche prendere in considerazione anche Giovane e Vergara dietro Hojlund, quindi potrebbero esserci tre mancini in attacco".