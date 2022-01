Salernitana, Bonazzoli a Dazn: "Eravamo riusciti a raddrizzarla, ma giocarsela a Napoli non è facile"

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara persa per 4-1 contro il Napoli: "Al primo posto per me c'è sempre la squadra, è normale che per un attaccante il gol è tutto, alla fine giochiamo per quello. Sono contento in parte per me e per la prestazione, mi dispiace perchè eravamo riusciti a raddrizzare la partita ma si sa che non è facile venire a giocarsela a Napoli contro questi campioni. Ci portiamo a casa un buon primo tempo poi con un uomo in meno nel secondo tempo è normale soffrire. Siamo lì sotto e abbiamo bisogno di tutti, cerchiamo di raccogliere le cose buone che abbiamo fatto per proseguire il nostro lavoro. Il nostro campionato è iniziato a Bologna e piano piano stiamo mettendo mattone su mattone, poi alla fine vedremo dove saremo".