Salernitana, Fimmanò: "Più probabile che ci salviamo noi che il Napoli vinca lo Scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: “La Salernitana sul piano sportivo fa molta paura perché ha un centrocampo fortissimo e la vera variazione è stata quella di giocare a cinque, dato che ce ne sono cinque ottimi. Oggi è un dato di fatto crederci. Nessuno avrebbe comprato undici giocatori senza venderne alcuno, questo oggi è il vantaggio competitivo. Bohinen è un calciatore molto forte. Per quanto visto, anche il centravanti è più forte di quanto visto. In questo momento, se volessimo fare una valutazione oggettiva, la Sampdoria potrebbe non fare un punto, calendario alla mano. La Salernitana invece ha quattro partite abbordabili. La quota salvezza è 34 punti. Giampaolo, che è un grande allenatore, non è tanto adatto a prendere una squadra in corsa e si è visto. Diciamoci la verità, era anche una delle nostre opzioni. L’area tecnica è governata da Sabatini ed è giusto sia così. Ha i meriti i aver scovato un giocatore come Ederson, una forza della natura. Così come ha preso Mazzocchi, che forse può giocare anche nel Napoli.

Più probabilità che la Salernitana si salvi piuttosto che il Napoli vinca lo scudetto. Sono stato un grande estimatore di Spalletti quest’anno, ma oggi vediamo un ragazzo forte che però va vagando da solo per il campo dietro al portiere. Non voglio criticare nessuno, ma scegliendo questa linea non è arrivato il risultato. Può anche essere che i giocatori non ce la fanno più. Verdi come Lavezzi a Cagliari? Quella del Napoli fu ancora più bella, perché qui c’è un’azione in contropiede mentre a Cagliari Cavani prese la palla dal calcio d’angolo e Lavezzi per di più tirò sbagliando e segnò”.