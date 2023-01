Salernitana, Iervolino: "Sabatini può tornare? Un giorno De Sanctis sarà amato quanto lui"

"La squadra la fa il presidente perché è quello che paga, se c'è qualcosa che non funziona è colpa mia. De Sanctis è un suggeritore".

TuttoNapoli.net

E' ipotizzabile un ritorno di Walter Sabatini alla Salernitana? Una domanda a cui ha risposto, in conferenza stampa, il presidente Danilo Iervolino: "Le squadre vincenti formano nell'immaginario comune delle icone. Un giorno ameranno De Sanctis come hanno amato Sabatini. Devo difendere maggiormente il nostro direttore sportivo, è un ragazzo che ce la mette tutta e tantissimi calciatori hanno sofferto il campionato italiano. Lovato e Pirola erano i ventenni più ricercati, per prendere Daniliuc abbiamo vinto la sfida col mondo. Non dimenticherei attaccanti formidabili come Botheim e Valencia, aggiungo Dia, Piatek. Oggi si fanno le critiche e lui è il primo ad essere criticato. Questa cosa non mi piace, lui gode della mia fiducia. Sono certo che i suo investimenti ci ripagheranno, il giochetto del capro espiatorio non mi piace.