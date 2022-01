Salernitana, il legale Fimmanò: "Tamponi oggi e domani, poi consegneremo lista positivi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: "Abbiamo gestito la partita di settimana scorsa in una situazione drammatica. Stiamo applicando le regole, abbiamo anche giocato con 13 calciatori complessivi, anche con i ragazzini. La Salernitana ha avuto tanti problemi legati al Covid, c'era già stato un focolaio importante. Entro le 12 di oggi andava comunicata la lista dei calciatori alla Lega e l'abbiamo fatto.

Da non confondere però la lista dei 25 con la lista dei positivi e negativi da consegnare il giorno prima della partita, quella ancora non è definita. I tamponi vanno fatti tutti i giorni, quindi all'ultimo giorno utile prima della partita si farà un molecolare e se rispetto alla lista ce ne saranno 9 o più si comunicherà. Oggi saranno fatti nuovi tamponi, secondo le indicazioni dell'ASL, e potrebbe venire fuori qualche negativo, essendo passata più di una settimana. La lista che abbiamo mandato alle 12 è quella che ha già in mano la Lega, questa volta i criteri sono oggettivi: nei 25 si mettono i calciatori che hanno giocato più minuti, compreso chi è in Coppa d'Africa. Il problema che si sta sottovalutando è un altro: le partite senza pubblico. Le partite senza tifosi non sono partite, non si può giocare senza, è una cosa tristissima".