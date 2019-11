Salisburgo, la provocazione di Ulmer: "Mi auguro che il Napoli sia protagonista in Europa League"

Andreas Ulmer, terzino sinistro classe 1985 da dieci anni nel club della Red Bull ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli:

Contro il Napoli avete perso in casa dopo 70 partite complessive e 19 in Europa. Che cosa è successo? "Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, il Napoli non ha avuto tante occasioni da gol ma a loro basta poco, non hanno bisogno di tante opportunità per andare a segno. In alcuni momenti della partita non abbiamo attaccato nel modo giusto, in questo contesto ciò fa la differenza. È emersa la combinazione tra la qualità che ha messo in mostra il Napoli e alcuni nostri errori di superficialità. È la nostra prima stagione in Champions, dobbiamo imparare in fretta che la qualità delle squadre che partecipano a questa competizione è molto alta".

Ha affrontato Napoli e Liverpool, dove può arrivare la squadra di Ancelotti in Champions? "Entrambe le squadre sono davvero forti, hanno molto da dire sul terreno di gioco e a mio avviso possono esse re inserite tra i livelli più alti del palcoscenico europeo. È impressionante la qualità non solo dei titolari, o meglio di quelli che compongo no l’undici di partenza ma anche di coloro che subentrano dalla panchina. Il Liverpool, secondo me, in più ha l’esperienza di due finali di Champions".

Dove può arrivare il Napoli? "Io mi auguro che possa essere protagonista in Europa League perché ciò significherebbe che noi andremmo avanti in Champions League".