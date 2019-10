Salisburgo, Marsch: "Oggi non eravamo pronti, traiamo insegnamenti per il Napoli"

Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, dopo il pareggio in trasferta sul campo dello Sturm Graz è intervenuto in conferenza stampa: "Non eravamo pronti per l'alta intensità messa dagli avversari nel primo tempo. Nella ripresa le cose sono andate meglio e negli ultimi dieci minuti è stata una partita molto aperta, che poteva finire in una o nell'altra direzione. Speriamo di trarre insegnamento da questa sfida e che mercoledì contro il Napoli resteremo concentrati dal primo all'ultimo secondo".