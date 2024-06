Salvatore Esposito a Di Lorenzo: "Spero sia il nostro capitano per tanti anni..."

Si avvicina a grandi passi l'esordio dell'Italia agli Europei, in programma questa sera alle ore 21.00 contro l'Albania.

Si avvicina a grandi passi l'esordio dell'Italia agli Europei, in programma questa sera alle ore 21.00 contro l'Albania. Per l'occasione, La Gazzetta dello Sport ha permesso ad esponenti del mondo del calcio e non solo di dicare un pensiero ad uno degli azzurri convocati dal ct Luciano Spalletti per la rassegna continentale di Germania.

Tra i nomi scelti, anche Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Gennaro Savastano in Gomorra, che scrive al capitano del Napoli: "Voglio fare un grande in bocca al lupo a Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano che spero possa esserlo ancora per tanti anni, ma anche a Meret, Raspadori e Folorunsho. E poi uno speciale a Mister Spalletti: che possa portare l’Italia in alto, dove merita".