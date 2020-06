Salvini contro De Luca: "Dice sono somaro e poveretto, ma prende stipendio senza risolvere problemi!"

Non si placano le polemiche politiche per gli assembramenti a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Pronta la risposta di Matteo Salvini alla 'frecciatina' che gli ha lanciato ieri De Luca. Questa la replica del segretario della Lega: "Un governatore che dice di un altra persona che è un somaro è un poveretto, è lo stesso che durante la pandemia parlò della mia montatura dicendo che era color cacca. Ora parliamo di cose serie non di chi prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei suoi cittadini", ha detto Salvini in diretta tv con 7Gold.