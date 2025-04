Salvione: "Conte che fa quel gesto, vi sembra uno che vuole andarsene?"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: “Il Napoli ha risposto in maniera feroce alla vittoria dell’Inter. Ha trovato le giuste soluzioni e quando ha trovato il punto di leva con Lukaku, non c’è mai stata storia contro l’Empoli. Serviva una vittoria così in vista di un rush finale che non ammette errori. Dopo aver fatto il suo dovere, la pressione si è spostata nuovamente alla Pinetina: Inzaghi in 10 giorni avrà delle partite terribili, quindi il calendario sorriderà al Napoli. Il secondo tempo di ieri è stato diverso per impatto e per capacità, hanno mostrato un’esperienza diversa McTominay e Lukaku. Entrambi hanno dimostrato di essere un’altra categoria. Lo scozzese non sbaglia quasi mai, ogni sua giocata è sempre intelligente ed efficace.

Futuro di Conte? Do un’immagine da ieri sera: il Conte che esulta in maniera fragorosa al terzo gol, che ruzzola a terra con uno dei suoi collaboratori, vi sembra un allenatore in procinto di lasciare Napoli? Direi proprio di no… Mi sembra un allenatore pienamente calato nella realtà azzurro, sicuro che la società lo appoggerà nel secondo capitolo della sua avventura. Io lo vedo felice ed entusiasta di essere qui, tutti i segnali portano alla permanenza di Conte. Anche perché si ripartirà dalla Champions e sarà fondamentale cogliere il buono che arriverà dall’Europa”.