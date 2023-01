Samp, Audero: "Le difficoltà di oggi erano evidenti, ma con questo atteggiamento i punti arriveranno"

TuttoNapoli.net

Nel post-partita di Sampdoria-Napoli, il portiere blucerchiato Emil Audero ha commentato la sconfitta per 2-0 ai microfoni dei social ufficiali del club doriano: “Penso che le difficoltà di oggi erano evidenti e si sapevano. Finita la partita ci siamo detti che l’atteggiamento è stato quello giusto, che bisognerà metterlo sempre in campo da qui fino alla fine della stagione perché così facendo uno si può togliere delle soddisfazioni. E’ normale che oggi la partita era complicata, poi anche l’espulsione non ha aiutato. Ci portiamo a casa la voglia di finire la partita in modo dignitoso e giusto, perché così facendo uno forgia ancora di più il carattere e la voglia di non mollare".