Sampdoria, D'Aversa: "Non voglio gente appagata! Col Napoli può essere la gara di Quagliarella"

Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro il Napoli ma anche fissando gli obiettivi per la stagione appena iniziata: "Quagliarella ha già fatto molti gol agli azzurri, questa per lui è una partita importante. Le due punte? Insisto su questa possibilità perché quando hai coraggio puoi fare risultato più facilmente".

Poi sugli obiettivi: "Nella vita dobbiamo essere sempre ambiziosi. Questa squadra viene da un campionato importante. Non voglio che qualcuno si senta appagato, chi ha fatto 52 punti l'anno scorso, ora ne deve fare 53 o 54".