Sannino sta con Gattuso: "Ha problemi e non ha leader, ma verrà fuori da difficoltà"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giuseppe Sannino, ex allenatore di Siena e Palermo: "Il Napoli viene da un periodo di problemi, però credo che la carica di Gattuso verrà fuori nelle difficoltà e riuscirà a compattare il gruppo facendo una prestazione importante. Credo che una società importante come il Napoli chiunque giocatore debba giocatore con una mentalità vincente, non si può accontentare di fare un campionato tranquillo, il club deve costruirsi questa mentalità. Contro la Juve nonostante la paura e le tante voci su Gattuso c’è stato un segnale importante della squadra di come ha affrontato la gara.

Giocatori con poca personalità? Non ci sono tanti giocatori dalla grande personalità, penso a Reina che è un personaggio straordinario che solo a guardarlo dà l’impressione di essere un giocatore che si carica di responsabilità. Non c’è bisogno di sbraitare molto, penso a Baresi e Maldini, bastava solo un loro sguardo che far capire ai compagni come comportarsi.

Periodo negativo degli azzurri? Nel Napoli ci sono stati problemi anche a causa del Covid che non ti permette di allenarti bene, la squadra di Gattuso ha bisogno di fare risultato che è la cosa che nasconde tutti i problemi. Io sono con Gattuso perché è una persona straordinaria”.