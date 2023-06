Sannino su Spalletti: “Non ho capito l'addio e non credo all’anno sabbatico"

L’allenatore Giuseppe Sannino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.



TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’allenatore Giuseppe Sannino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Un occhio alla A: a Napoli non ci sarà più Luciano Spalletti.

“Cose che in questo calcio non si capiscono. Questo mondo trita tutto. Non credo all’anno sabbatico. Non ho neppure capito perché sia andato via. La squadra è giovane, poteva aprire un ciclo. Peccato, davvero. Ma ha vinto il campionato meritatamente e sono contento per i napoletani”.