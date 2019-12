Sansovini: "Ho visto Torreira e Politano alle prime armi al Pescara, sono da Napoli"

Marco Sansovini, ex attaccante del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto la fortuna di veder crescere Torreira al Pescara e posso dire che ha tutto: qualità, dinamismo e il carattere del sudamericano che non molla mai un centimetro. Te lo ritrovi in entrambe le fasi in maniera forte. Nel 4-3-3 il play è l'ago della bilancia, sposta gli equilibri e mantiene quelli di squadra".

ALTRO COMPAGNO, POLITANO - "Politano? Anche lui è stato un mio compagno. Ha fatto un grandissimo exploit, fino all'Inter, ma deve trovare chi lo fa giocare largo a destra perché quello è il suo ruolo".