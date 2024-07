Santacroce: "Al netto delle smentite, al Napoli serve un altro difensore"

"Buongiorno? E’ il colpo di mercato che più m’è piaciuto, può ancora crescere e sa già come lavora Conte perchè ha lavorato con allenatori simili".

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli vuole ancora un difensore al di là del tweet della società. Prima dev’essere fatta un’uscita e poi può arrivare qualcun’altro. L’anno scorso s’è sentita la mancanza di Kim, ma anche con Kim si sarebbe faticato l’anno scorso. Conte sta lavorando tanto a livello tattico, sta cercando di far capire quali sono i movimenti giusti.

Buongiorno? E’ il colpo di mercato che più m’è piaciuto, può ancora crescere e sa già come lavora Conte perchè ha lavorato con allenatori simili. Ostigard? Non ha mai avuto grandi occasioni per mettersi in mostra, ogni volta che ha giocato non è mai riuscito ad esprimersi con continuità. Aveva ottime potenzialità per fare bene. Natan? Lo cederei in prestito perchè è un altro che è stato sfruttato pochissimo. I giovani devono giocare per crescere, spero che lo cedano per poi ritrovarlo l’anno prossimo”.