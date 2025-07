Santacroce: "Beukema importante alternativa al gioco: sa fare lanci precisi e inizia bene il gioco"

vedi letture

“Bisogna trovare più alternative, sarebbe giusto prendere anche un vice Lukaku, con le stesse caratteristiche, ma sarebbe ottimo avere un centravanti che attacchi la profondità. Mi aspetto tuttavia un altro Lukaku quest’anno, si sta già allenando e farà finalmente la preparazione con Conte. Per me - ha detto l’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - vedremo più spesso un Big Rom simile a quello visto nella parte finale del campionato. Beukema, al di là delle sue qualità di difensore, sarebbe un’alternativa al gioco molto importante, sa fare lanci precisi, inizia bene il gioco, può dare anche un’altra opzione di gioco.

Alla partita d’addio al calcio di Hamsik è stato tutto emozionante, innanzitutto per il giusto tributo che abbiamo fatto ad uno dei calciatori più iconici degli ultimi 20 anni di Napoli. E’ stato bello ritrovarsi tutti insieme, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, è stato bellissimo e tutti eravamo legati dallo stesso amore per il Napoli e per Napoli. Ho visto anche Lobotka, spero e credo che rimarrà, del resto è uno dei migliori centrocampisti d’Europa e il club farebbe bene a tenerselo stretto”.