Podcast Santacroce: "Conte ha già fatto un miracolo in tre mesi"

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, senza Kvara è il momento di Neres: quanto cambia?

"Mettendo un sinistro cambia la dinamica del gioco. Mi aspetto magari qualche gol in più di testa di Lukaku. Potrebbe giovarne per i cross Lukaku, perché il Napoli ci arriva spesso ma li fa male i cross".

Si aspettava qualcosa in più da Conte? E' ostaggio di Kvaratskhelia?

"Come ogni squadra lo è con il proprio giocatore più forte, vedi il Milan con Leao. Sicuramente Kvara è l'uomo che può inventare qualcosa in qualsiasi momento. Su Conte dico che ha già fatto un miracolo, perché ha recuperato una squadra che mentalmente era veramente giù. In tre mesi portare il Napoli ad essere così solido non è da tutti. Deve cercare qualche metodo offensivo diverso, perché fa fatica a creare visto che tutte ora l'affrontano bassa".