Santacroce difende Lukaku: "Lento perché sta caricando tanto, diamogli tempo!"

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno oramai sta offrendo una prestazione migliore dell’altra, a livello difensivo è sempre impeccabile ed è un valore aggiunto. C’è da fare un applauso all’intera fase difensiva di squadra, tutti si danno da fare e questa è la cosa da apprezzare di più. Buongiorno s’è fatto trovare sempre pronto, ha chiuso tanti tiri dell’Empoli, le ha prese quasi tutte di testa ed è stato onnipresente. La cosa che conta di più è che il Napoli abbia vinto, ma ieri hanno sbagliato in tanti nella fase di costruzione. Ci son stati tantissimi passaggi sbagliati a causa di un Empoli che era messo benissimo in campo.

Lukaku? E’ il miglior centravanti possibile per il Napoli, già al 50% ti garantisce una pericolosità. Sta caricando tanto, perciò aspettiamoci un Lukaku lento, ma sempre decisivo. Giocatori della sua struttura hanno bisogno di più tempo per entrare in forma, tra un po’ ci dispiacerà anche se non giocherà per 10 minuti”.