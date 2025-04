Santacroce: "È questo il grande merito di Conte dopo lo scorso anno"

"Il Napoli affronta un Bologna in gran forma, la cosa importante è avere tutti a disposizione"

"Conte ha risollevato il Napoli mentalmente. Col Bologna è una tappa importante, non un crocevia". Queste le parole di Fabiano Santacroce, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli era reduce da un periodo difficile, la vittoria serviva in termini di classifica perché sono tre punti importantissimi, soprattutto per il morale. Bravo Meret ad ipnotizzare Gimenez, bravo Lukaku, sempre decisivo nei momenti importanti, segna gol pesantissimi. Il prossimo turno? Il Parma è una squadra forte, bisogna fare attenzione. Ha un gruppo giovane che ha tanti giocatori capaci.L'Inter sta giocando tanto e deve pensare anche alle altre gare con Milan e Bayern.

Il Napoli affronta un Bologna in gran forma, la cosa importante è avere tutti a disposizione. Quella del Dall'Ara non è comunque la gara crocevia, anche perché l'Inter ha molte partite da giocare ancora per cui potrebbe ancora perdere punti per strada. Sono otto finali, non si scappa. Il Napoli era una squadra forte anche lo scorso anno, e c'erano Kvara e Osimhen, ma riuscire a risollevare mentalmente il gruppo è stato un grande merito di Conte, che è partito da zero, mettendo a posto la difesa, poi ha pensato all'attacco, è stata una continua evoluzione. Riuscire a vedere il Napoli da scudetto in un anno soltanto è stato fantastico. Poi certo, c'è ancora da migliorare ma stare così in alto, a tre punti dall'Inter, è davvero molto importante".