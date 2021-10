Santacroce esalta Osimhen: "Crea situazioni pericolose quando non esistono, è incredibile"

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, ha parlato di Victor Osimhen nel corso di un intervento a 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen ha delle capacità fisiche incredibile, riesce a recuperare palloni e creare delle situazioni offensive quando proprio non esistono. Altri attaccanti non riuscirebbero a creare quello che fa lui".