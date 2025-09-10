Santacroce: "Il problema del Napoli era la 'coperta corta', ora ci sono giocatori forti nei cambi"

Fabiano Santacroce, ex difensore tra le altre di Napoli e Parma, ai microfoni di Radio Tv Serie A ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche della squadra di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha operato molto bene, di certo l’anno scorso uno dei problemi magari che hanno avuto è l’avere “la coperta corta” in tanti reparti. Quindi ha finito l’anno con tante assenze e cambiando modulo più volte per riuscire a sopperire a queste assenze.

Quest’anno ha fatto una grande squadra, non ci sono dei titolari perché ci sono dei giocatori molto forti nei cambi che si può permettere adesso Conte. La vedo sicuramente tra le favorite perché ha dimostrato già nelle prime partite di avere una compattezza di livello alto. Si è già visto nelle prime partite, McTominay è un giocatore veramente incontenibile che riesce a fare sia la fase offensiva che quella difensiva in maniera pazzesca”.