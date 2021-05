Santacroce: "L'assenza di Koulibaly peserà tantissimo ma ho fiducia in Rrahmani"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli: “L’infortunio di Koulibaly potrebbe pesare tantissimo. Dispiace perché la squadra stava girando molto bene, anche nell’ultima partita. Serve sicuramente un pizzico di attenzione in più, ma secondo me un pareggio ce lo si può giocare in queste 4 partite. Ci sono squadre con un calendario più complicato del nostro, l’importante è dare tutto. Gattuso? Lo riconfermerei, anche se non dovesse arrivare la Champions.

Napoli è una piazza importante e non tutti sarebbero in grado di tenerla. La squadra è sempre stata dalla parte di Gattuso, non vedo perché privarsi di un uomo così. Hamza Haoudi? È un bravissimo ragazzo che si è fatto vedere a Livorno e di cui sto già parlando con qualche squadra. Ha fatto 4 gol, svariati assist, è un bel giocatore di cui si sentirà parlare. Sostituto di Koulibaly? Ho sempre difeso Maksimovic, ma ultimamente ha fatto errori che per sfortuna portavano al gol. Sicuramente conterei su Rrahmani per il futuro".