Santacroce: "La presenza di Buongiorno ha ridato fiducia anche ad un altro giocatore"

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La presenza di Buongiorno ha ridato fiducia a Rrahmani, ma è cambiata la fase difensiva di tutta la squadra. Soprattutto Buongiorno dà una grossissima mano, ma il Napoli si difende bene e quando attacca fa malissimo.

Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni? Il pacchetto arretrato del Napoli è ottimo, la squadra è stata costruita a dovere e se non dovessero esserci i titolari le alternative sono eccellenti. L’affiatamento in campo ti fa dare di più perché conoscendo bene il tuo compagno sai dove ti puoi fidare e dove devi coprirlo. E’ un qualcosa in più avere affiatamento tra difensori”.