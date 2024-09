Santacroce: "Lukaku pazzesco anche al 50%, fa una cosa incredibile"

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Sarà una gara difficile per la Juve perchè ha una partita in più nelle gambe. La Juve è una squadra solida e mi aspetto un match molto complicato per entrambe. Yildiz? Se l’avessi dovuto marcare mi sarei informato prima di affrontarlo.

Conte cercherà di gestirlo con più persone, uguale a come farà Thiago Motta con Kvaratskhelia. Quello del Napoli è tra i migliori attacchi della Serie A e dall’altra parte c’è una delle migliori difese. Ci saranno diversi uno contro uno da gestire per entrambe le squadre. Lukaku? Pazzesco soprattutto quando sta di spalle alla porta, non te la fa proprio vedere la palla. Sposta di molto il peso anche se stiamo vedendo un Lukaku al 50%. Sa anche venire incontro ai compagni per legare il gioco”.