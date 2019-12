Santacroce presenta Danilo Pereira: "Ragazzo fantastico e centrocampista completo"

Fabiano Santacroce ha vissuto un'esperienza al Parma e ha conosciuto in gialloblù Danilo Pereira, l'ultimo obiettivo per la mediana del Napoli. L'ex difensore azzurro ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Danilo Pereira è un ragazzo fantastico, un ottimo calciatore, con tanta fisicità e al Napoli si farebbe valere. E' uno che fa benissimo entrambe le fasi perché ha anche tecnica. Con la sua fisicità riesce a fare l'interdizione al meglio, quindi può essere usato un po' per tutto. Al Napoli serve un calciatore carico mentalmente perché quelli presenti in rosa sono tutti provati da questo periodo".