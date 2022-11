Santacroce: “Rivale del Napoli? Pensavo il Milan, ora invece temo più un’altra squadra”

Così l’ex giocatore del Napoli Fabiano Santacroce ai microfoni di Ottochannel

“Mondiale folle ma serve al Napoli per ricaricarsi mentalmente. La rivale? Pensavo il Milan, ora invece temo più la Juve. Ma dal punto di vista del gioco Napoli superiore a tutte”. Così l’ex giocatore del Napoli Fabiano Santacroce ai microfoni di Ottochannel: “Fondamentale la vittoria con l’Udinese, la squadra arriva alla sosta un po’ stanca. Il Mondiale a novembre è una mezza follia ma il Napoli ha bisogno di rifiatare, più mentalmente che fisicamente. Giocare ogni tre giorni sfianca, non ha avuto il modo per staccare dopo nessuna gara. Spalletti lavorerà sulla testa dei ragazzi da quando riprenderanno gli allenamenti e del resto ha già dimostrato di essere entrato nella loro testa. Bisogna subito riattivare il filo del discorso e andare a 100 all’ora di nuovo, non è facile ma sanno già come si fa. Al Mondiale il team azzurro ha poi meno calciatori impegnati rispetto a Milan, Inter e Juventus, è un vantaggio. La rivale? Pensavo il Milan, ma ultimamente non mi ha convinto. La Juventus è temibile perché è capace di tutto, ha calciatori di una certa importanza, ma dal punto di vista del gioco non c’è nessuna squadra capace di reggere il livello del Napoli di quest’anno”.