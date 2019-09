Santacroce: "Sarà un campionato lungo e difficile. Koulibaly? Ha bisogno di tempo per tornare in forma"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Probabilmente Koulibaly non sapeva di essere solo e voleva buttare via la palla. Non mi aspettavo proprio una rimonta del Napoli. Gli azzurri lasciavano tanto spazio in mezzo al campo, poi è accaduta una rimonta quasi incredibile.



Manolas e Koulibaly? Hanno bisogno di tempo per giocare al meglio. Quando si cambia la coppia centrale difensiva c'è bisogno di tempo per capire i meccanismi. Bisogna dare a Koulibaly il giusto tempo per tornare ai massimi livelli.



Sarà questo il trend del Napoli in campionato? Speriamo sia questo il trend. Sono state due partite emozionanti, sono convinto però che sia solo calcio d'agosto, la squadra deve trovare il giusto equilibrio.



Cosa ci hanno detto le prime due giornate? Sarà un campionato molto lungo e difficile, anche l'inter sarà protagonista. Sono curioso di vedere Llorente.



Razzismo in serie A? Penso che questa sia la classica stupidità di poche persone che non hanno intelligenza, speriamo accada sempre meno".