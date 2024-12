Video Santacroce sbotta: "Ma quale brutta partita, guardate solo il risultato! Ma la Lazio che ha fatto?"

Fabiano Santacroce, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Ottochannel nel corso di Se dici Napoli ha commentato le numerose critiche rivolte alla squadra di Conte per il k.o. contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Perché ha fatto una brutta partita? Ma come fai a dire che ha fatto una brutta partita! Allora, o guardiamo i risultati e quindi quando vince il Napoli gioca bene e quando perde il Napoli gioca male.

Questa è stata una brutta partita? Meret quante parate ha fatto? Quanti tiri ha fatto la Lazio? Quante volte è stata pericolosa la Lazio? Due volte... Lazio senza affanno? Macché senza affanno! Hanno fatto due tiri in porta... Ora si chiama contenimento difendersi? Se una squadra si difende è perché l'altra attacca, se l'altra attacca significa che ha fatto sicuramente un poco di più la partita. Poi ovviamente nel calcio quando la palla entra dà ragione a chi la mette dentro, però se dobbiamo essere obbiettivi e dire che questa è stata una brutta partita del Napoli, vi dico subito di no. Non prendiamoci in giro. Poi erano tre punti importanti, questo sì". Di seguito il video