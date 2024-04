Santacroce sentenzia: "Gollini dà più sicurezza alla difesa rispetto a Meret"

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questo Napoli concede troppo e a chiunque. Meret ha fatto degli errori, ma ieri non ci doveva essere partita. Gollini dà più sicurezza alla difesa, ma questo è un mio parere. In Serie A se concedi così tanto poi la paghi.

Se Meret ha fatto quell’errore però non c’erano compagni liberi e lui è andato in difficoltà. Hai perso certezze quest’anno e quando sei in campo fa la differenza l’aspetto mentale e non quello fisico. L’anno scorso c’era una squadra sicura, quest’anno dopo il primo mese ho già pensato che sarebbe andata così”.