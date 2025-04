Santacroce: “Spero Conte resti al Napoli, si sta confermando uno dei migliori in Serie A”

L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.

Ti aspetti che Conte resti a Napoli? “Spero che resti con tutto il cuore perché è un allenatore che ha riportato un entusiasmo immenso in città, e si sta confermando come uno dei mister più forti del campionato”.

Bologna-Inter rischia di essere il vero crocevia scudetto? Il Napoli è ancora lì e l’Inter fra le molte partite rischia un corto circuito nervoso. “Penso che sia molto importante per il Napoli concentrarsi in queste ultime partite perché il calendario sicuramente favorisce la squadra partenopea. L’Inter ha tante sfide concentrate in queste settimane e avrà una costante di stress fisico e mentale”.