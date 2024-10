Santacroce su Rafa Marin: "In questo Napoli può imparare anche stando in panchina"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Fabiano Santacroce, ex Napoli: "A mio avviso, quella del Napoli è una fase difensiva che sta funzionando molto bene, devono stare un po’ più accorti a concedere questi spazi da fuori. Calzona sbagliava a parlare di ‘voglia’, non era quella che mancava, ma una questione mentale che Conte è riuscito a trasmettergli. Questo Napoli ha una squadra, unita, combattiva, a livello caratteriale non trovo un’altra squadra a questo livello negli ultimi 10 anni. Tutti riescono a cacciare il di più, hanno tanta grinta e Conte è stato bravo.

Insidie Empoli-Napoli? Sarà una gara difficile perché l’Empoli è una squadra che sa stare bene in campo. Una gara ostica, ovviamente il Napoli ha dei giocatori che hanno un’importanza ed un livello di qualità notevolmente diverso a quello dell’Empoli, dubito che possano entrare in campo sottovalutando la partita. Per Conte è impossibile sottovalutare gli avversari.

Rafa Marin? Il consiglio è sempre quello di fare esperienza diretta sul campo, ma quest’anno Rafa Marin può imparare anche stando semplicemente in panchina. Per un giocatore giovane c’è la possibilità di imparare dagli allenamenti.

Ismajli? Il mercato di gennaio è difficile, il Napoli è molto attivo sul mercato, guardano tantissimi ragazzi, ma non penso che andranno ad agire, soprattutto dopo il grande sforzo fatto in estate".