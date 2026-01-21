Podcast Santini: "Conte non più sul pezzo, deve essere successo qualcosa"

A parlare di Napoli e Inter ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista Fabio Santini.

Chi non è da Champions: il Napoli o Conte?

"Ho una mia teoria: non vedo più Conte sul pezzo, già da un po', nel Napoli. Infortuni, campagna acquisti sbagliata, ok, ma non lo vedo più sul pezzo. Ed è la cosa più preoccupante, non solo per il proseguimento in Champions ma anche per il campionato. Penso che Conte sia uno dei più grandi allenatori al mondo, il migliore italiano in campionato, non lo vedo più sul pezzo. Qualcosa deve essere successo. Quando scatta il secondo anno qualcosa accade e poi se ne va".

E sull'Inter che dice?

"Anche sull'Inter ci sono indicatori molto chiari. L'Arsenal ha speso 303 mln di euro sul mercato, e ieri sera ha tenuto fuori un giocatore pagato 75 mln in panchina. Quale italiana se lo può permettere? Chivu, invece di fare filosofia, si guardi la partita vinta 1-0 lo scorso anno, quando segnò e si chiuse in difesa. Perché ieri sera, raggiunto il pari, vista la differenza era il caso di fare le barricate. Manca poi l'incontrista a centrocampo".