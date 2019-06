Sarri agli azzurri che parlano di tradimento: "Ho alcuni messaggi che rimetterebbero tutto in discussione..."

"ll giocatore che vive in un ambiente fa dichiarazioni per convivere in quell'ambiente, ho qualche messaggio che rimetterebbe tutto in discussione". Cosi' Maurizio Sarri, presentato oggi come nuovo allenatore della Juve, a chi gli chiedeva se si sentisse "un traditore" del Napoli come affermato da alcuni suoi ex giocatori. In un altro passaggio ha detto: "Non vi rivelererò mai, neanche sotto tortura, chi ho sentito. Sono messaggi privati".

