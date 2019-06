Sarri cambia idea per la Juve: "Tuta? Se la società mi impone di vestire in altro modo la tolgo..."

Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Vanity Fair' nel giorno del suo ritorno in Italia. Il manager del Chelsea, in trattativa con la Juventus, s'è così espresso sulla possibilità di rientrare in Serie A un anno dopo il suo trasferimento: "Tuta? Se la società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare. A me fanno tenerezza i giovani colleghi del campionato Primavera che portano la cravatta su campi improponibili".