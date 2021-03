"Sarri destinato all'estero", botta e risposta Ferrari-Zazzaroni a Tiki-Taka: "Io ci ho parlato e..."

"Un ritorno di Sarri al Napoli? Credo che sia destinato all'estero". E' così che Fabrizio Ferrari, amico ed ex collaboratore di Maurizio Sarri, si è espresso sul futuro dell'allenatore toscano nel corso della trasmissione 'Tiki-Taka'. Una risposta al riguarda è arrivata anche dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Io ci ho parlato diverse volte e lui vuole tornare in campo. Ogni possibilità è aperta, dall'anno prossimo vuole allenare e non gestire".