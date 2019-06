"Sarri è il paraurti della Juve", Momblano insiste: "Stanno parlando in troppi, c'è sempre Guardiola..."

Il giornalista di Telelombardia Luca Momblano ha aggiornato la situazione relativa al futuro dell'allenatore della Juventus: "Il fronte Sarri non possiamo catalogarlo come un depistaggio puro perché sarebbe clamoroso il doppio. Sarri è convinto di avere qualcosa di concreto nel dialogo con la Juventus. Se si libera dal Chelsea si ritiene al 99% allenatore della Juventus. Conosco bene chi ci sta lavorando. Il punto è: Sarri può essere il paraurti messo in piedi concretamente dalla Juventus. Parlano tante persone del clan Sarri. Se la Juve volesse tenere cauta la questione dato che deve liberarsi col Chelsea, non parlerebbero. E poi c'è il fronte Guardiola che da mesi è preoccupato sulle questioni del Manchester City".