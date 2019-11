Sarri, l'ex vice smentisce: "4-3-3? Una leggenda che fu chiesto da Reina, fu scelta nostra"

Francesco Calzona, vice di Sarri al Napoli, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, svelando un retroscena della prima stagione azzurra: "Cambio modulo? Il fatto della delegazione è una leggenda. Non è venuto Reina a parlare con noi. La verità è che noi ci siamo resi conto che avevamo degli interni che col 4-3-1-2 facevano fatica a coprire tanto campo. Siamo arrivati al cambio di modulo per mettere in condizione i centrocampisti di far bene".