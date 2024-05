Sarri: "Mi sono incazzato per lo Scudetto del Napoli perché non è arrivato con me"

Le dispiace vedere il Napoli così in basso? E' una delle domande poste a Maurizio Sarri a margine del premio Niccolò Galli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Le dispiace vedere il Napoli così in basso? E' una delle domande poste a Maurizio Sarri a margine del premio Niccolò Galli. Di seguito la risposta dell'ex allenatore azzurro: "Sì molto. Le due squadre che ho nel cuore sono il Napoli e la Fiorentina. In azzurro ho vissuto tre anni incredibili... ero contento lo scorso anno per il Napoli ma ho provato un pizzico di "incazzatura" perché lo scudetto non è arrivato durante il mio ciclo".