Sarri minimizza su CR7: "Fa piacere che un calciatore si arrabbi quando esce"

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Ronaldo non è un problema, bisogna ringraziarlo perchè stasera si è messo a disposizione nonostante delle condizioni fisiche non eccezionali. Ho preferito sostituirlo perchè non stava benissimo. Il ragazzo ha fatto di tutto per giocare che poi si arrabbia fa parte della normalità di tutti i giocatori che fanno dei sacrifici quando non sei al massimo.



Cosa succede a Cr7? Il ragazzo nell'ultimo mese ha avuto questo problemino al ginocchio. Quando gioca va incontro a dei dolori ai polpacci. E' un acciacco che lo sta condizionando dal punto di vista fisico.



Tirata d'orecchie? Ci vuole un pizzico di tolleranza, quando togli un giocatore che ti sta dando tutto è normale ci siano i 5 minuti d'arrabbiatura, per un allenatore fa piacere che un calciatore si arrabbi quando esce"