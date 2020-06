Sarri negativo su Higuain: "Non credo recupererà per il Napoli, su Ramsey..."

Era in dubbio la presenza di Gonzalo Higuain per la finale di domani contro il Napoli, ed infine è lo stesso Sarri a confermare il difficile recupero dell'attaccante argentino per il match contro gli azzurri in conferenza stampa.

Higuain recuperabile? "Vediamo, ma penso di no visto che fino a ieri ha fatto lavoro differenziato, non penso ci siano grandi novità. Abbiamo avuto il rientro di Ramsey, ma ieri era il primo giorno, vediamo se ci sarà disponibilità per un pezzetto di partita, lo capiremo parlando con il ragazzo ed i medici".