Sarri: "Nel calcio moderno c’è poco spazio per il divertimento, tra un paio d'anni smetto"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria a Venezia è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nelle ultime 4-5 partite abbiamo avuto qualche battuta d’arresto ma ci sono state sensazioni diverse. Ci manca non avere la settimana di allenamento, facciamo solo preparazione-routine-scarico, ma questo è il calcio moderno, con poco spazio per il divertimento. Non è un problema che riguarda me, tra un paio d’anni smetto e resterà a voi guardare questo calcio".

Domani firma i rinnovo?

"Non lo so, se mi arriva lo firmo (ride, ndr). Devo sentire il mio avvocato, ma giorni prima di una partita non parlo di queste cose".