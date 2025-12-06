Sarri: "Pantani come Maradona, un fuoriclasse assoluto!"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio e grande appassionato di ciclismo, ha paragonato alcuni grandi ciclisti del presente e del passato ai calciatori: "Hanno troppe più palle i ciclisti dei calciatori per poterli associare. Hinault bello tosto, un corridore solido, affidabile, con pochissime giornate di crisi. Un centrocampista di vesti affidabili delle grandi squadre, Toni Kroos. Coppi? Qui si va sui fuoriclasse. Lì siamo sulla finezza, quasi artisti, Zinedine Zidane. Merckx? Uno che vince 40-30 corse l'anno: Gerhard Muller.

Evenepoel? Un calciatore di grandissime potenzialità, forse non del tutto espresse. Dico un giocatore che avevo avuto io: Riccardo Saponara. Nibali? Bello, il centrocampista magari di non grande velocità, di grande affidabilità. È un Tardelli.

Pantani? Fuoriclasse assoluto, Maradona. Pogačar? Non se è sloveno o italiano mi cambia molto, io l'ammiro lo stesso, mi diverte lo stesso”.