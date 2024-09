Sarri: "Questa la mia griglia scudetto"

"Il Boca Juniors sarebbe un sogno finale, folle, non so se realizzabile".

Maurizio Sarri, ex tecnico tra le altre di Juventus, Napoli e Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando delle esperienze che gli piacerebbe fare prima o poi da allenatore: "Il Boca Juniors sarebbe un sogno finale, folle, non so se realizzabile. Qualche partita alla Bombonera sarebbe unico".

Nella sua griglia di partenza della Serie A, Sarri indica l'Inter come favorita per lo scudetto: "La prima impressione è quella, ma aspetto l'evoluzione di tante squadre. C'è da vedere la Juve di Motta e pure il Napoli di Conte. Il Milan può avere un'evoluzione positiva, la rosa è forte. Stesso discorso per la Roma, che ha aggiunto nuovi giocatori".