Sarri: "Sempre riconoscente ad ADL. Con Lotito discussioni e niente rinforzi"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere della Sera, Maurizio Sarri ha parlato di cosa gli manca della panchina ed anche della figura di Aurelio De Laurentiis: "L’adrenalina. Poi il campo, la preparazione quotidiana della partita, il vissuto del gruppo. Mi piace tutto del calcio, tranne una cosa. Il mercato: sembra la soluzione per risolvere ogni problema. Non si parla mai invece di come sviluppare il talento.

Chi mi sorprende? Il Como di Fabregas mi intriga. Mi piacciono il progetto e la connessione che Cesc ha con la società. È stato un mio giocatore al Chelsea, un ragazzo molto intelligente. L’ho incontrato di recente e ci siamo scambiati impressioni sulla tattica, ha preso appunti. È umile".

Sui presidenti: "Aurelio forse è una persona più complessa, ma gli sarò sempre riconoscente per avermi fatto allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Lotito è diverso da come appare: gli voglio bene ma le discussioni sono state frequenti nell’ultimo periodo. Dopo un secondo posto e la vendita di Milinkovic Savic mi aspettavo rinforzi. Alla fine, avevo attaccato il mio malcontento alla squadra".