Sarri sul Napoli: “Sarà la favorita per anni. Spende ed era già forte, 10° posto un’eccezione…”

L'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri - in azzurro dal 2015 al 2018 sfiorando lo scudetto nell'anno degli 86 e dei 91 punti - ha parlato a Sportitalia del Napoli, dello scudetto vinto con Conte e della crescita in questi anni degli azzurri. Queste le parole del tecnico che è appena tornato alla Lazio.

“Il Napoli, dopo la mia esperienza, ha capito che investire può portare risultati sportivi ma anche economici. Ai miei tempi lì, un acquisto da 18 milioni era considerato quasi proibitivo. Ora prendono giocatori di valore molto più alto, e i fatti gli stanno dando ragione. Hanno costruito una società solida, una squadra fortissima e, secondo me, nei prossimi due o tre anni partono nettamente favoriti per lo scudetto”.

“Quella squadra era forte già prima. Non ha senso prendere come riferimento quel decimo posto, che è stata un’assurdità. L’anno precedente avevano vinto il campionato con tre mesi d’anticipo. Quella stagione negativa è stata un’eccezione, non la norma. E guardandoli da fuori, la sensazione è che questo dominio possa durare ancora due o tre anni”.