Stoccata a Osimhen? CEO Al-Hilal: "Alcuni giocatori già in ‘vacanza’, altri chiedevano troppo"

Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, è intervenuto ai microfoni di BBC Sport per parlare delle ambizioni della squadra araba in vista del Mondiale per club: "È stata una finestra di mercato molto strana, un periodo di tempo molto breve. Non si voleva prendere una decisione pensando solo a questo torneo. Una decisione che poi si sarebbe dovuta portare avanti per i prossimi due o tre anni. Per quanto io rispetti Ronaldo come grande giocatore, come tutti riconosciamo, è certamente controproducente portare il giocatore più importante del tuo più grande avversario a giocare con te. Soprattutto se si tratta solo di tre o quattro settimane".

Abbiamo cercato di vedere se fosse possibile rinforzare la squadra. Ma alcuni giocatori erano già in modalità ‘vacanze’, altri chiedevano semplicemente troppo denaro, e siamo consapevoli che la nostra squadra è estremamente competitiva. Entreremo nella tradizionale finestra di mercato dopo il torneo con la massima ambizione di vedere se sarà possibile rinforzare ulteriormente la squadra.

Puntiamo ai giocatori più importanti. Siamo molto ambiziosi, ma abbiamo bisogno di vedere la voglia del giocatore stesso e la transazione deve funzionare in entrambi i sensi. L'unica cosa che abbiamo cercato di ricordare ai giocatori e agli agenti è che sì, siamo sauditi, ma qui non stampiamo banconote! Il mio ruolo di amministratore delegato è quello di garantire che il club sia gestito in modo efficiente, in modo da poter disporre del budget più ampio possibile per ingaggiare grandi giocatori, ma non a qualsiasi costo. Ecco perché a volte ci ritiriamo dalle trattative, perché vogliamo giocatori che siano davvero desiderosi di venire e non solo interessati ai soldi”.