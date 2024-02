Sassuolo, Bigica a Sky: "L'1-2 del Napoli ci ha destabilizzato, c'è fragilità mentale"

Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesantissimo ko contro il Napoli.

Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesantissimo ko contro il Napoli: “In questi giorni ho cercato di ritirare su psicologicamente una squadra molto fragile. Fin quando siamo stati corti e stretti, con distanze giuste, abbiamo fatto qualcosa di buono. Poi i due gol in pochi minuti ci hanno destabilizzato e fatto perdere le certezze che stavamo trovando".

La prossima con l'Hellas?

"E' una finale, va giocata come se fosse l'ultima della nostra vita perché sono punti che valgono doppio. Troveremo una squadra con grande spirito, cosa che dobbiamo ritrovare velocemente anche noi insieme all'orgoglio perché è una partita fondamentale".

Come sta Berardi?

"Oggi l'ho portato in panchina perché ieri ha fatto bene in partitella, sente bene la gamba e mi aveva dato disponibilità. E' il nostro top player, un leader tecnico e morale a cui i compagni si devono aggrappare. Ma non possiamo pensare che il solo Domenico ci possa tirare fuori, tutti dobbiamo dare qualcosa in più dal punto di vista dell'orgoglio, partendo dalle certezze dei 25 minuti iniziali di stasera".

La brutta prova di Tressoldi?

"Un giocatore di indubbia qualità, ovviamente deve limare qualche errore. La sua condizione fisica non è ottimale, infatti l'ho sostituito. Poi oltre a Berardi recupereremo altri giocatori che ci saranno utilissimi contro l'Hellas".

Cosa le ha detto la società quando l'ha chiamata?

"Quando mi hanno affidato l'incarico mi è stato chiesto di ritirare su la squadra dal punto di vista psicologico, anche perché tatticamente potevo fare poco in due giorni. Io ringrazio la società per questa opportunità, devo cercare velocemente di far ritrovare certezze, spirito e anima a questa squadra".